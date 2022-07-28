МИД Турции: у РФ и Украины появилась причина доверять друг другу

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Договоренность об экспорте зерна сможет вернуть доверие отношениям Украины и России Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также подчеркнул, что готов обеспечить встречу глав России и Украины.

«Анкара со своей стороны готова принять все меры для решения конфликта, в том числе включает свою ответственность за встречу между РФ и Украиной на любом уровне», — сказал Чавушоглу. Его словам приводит ТАСС. Глава МИД считает, что это будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно с Украины. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей.

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Успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также подчеркнул, что готов обеспечить встречу глав России и Украины. «Анкара со своей стороны готова принять все меры для решения конфликта, в том числе включает свою ответственность за встречу между РФ и Украиной на любом уровне», — сказал Чавушоглу. Его словам приводит ТАСС. Глава МИД считает, что это будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса. Ранее URA.RU сообщало, что украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно с Украины. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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