МИД Турции: у РФ и Украины появилась причина доверять друг другу

Успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также подчеркнул, что готов обеспечить встречу глав России и Украины.
«Анкара со своей стороны готова принять все меры для решения конфликта, в том числе включает свою ответственность за встречу между РФ и Украиной на любом уровне», — сказал Чавушоглу. Его словам приводит ТАСС. Глава МИД считает, что это будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса.
Ранее URA.RU сообщало, что украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно с Украины. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей.
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Успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также подчеркнул, что готов обеспечить встречу глав России и Украины. «Анкара со своей стороны готова принять все меры для решения конфликта, в том числе включает свою ответственность за встречу между РФ и Украиной на любом уровне», — сказал Чавушоглу. Его словам приводит ТАСС. Глава МИД считает, что это будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса. Ранее URA.RU сообщало, что украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно с Украины. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей.