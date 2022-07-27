Украинцы не хотят отдавать свое зерно Западу

27 июля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Петиция с просьбой не вывозить зерно с Украины была создана 26 июля 2022 года Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины. «Прошу закрыть, отменить весь экспорт зерна из Украины во время военного положения в стране. Прошу не привести нашу страну к голоду и сохранить все запасы!» — написал автор петиции. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо.

Украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины. «Прошу закрыть, отменить весь экспорт зерна из Украины во время военного положения в стране. Прошу не привести нашу страну к голоду и сохранить все запасы!» — написал автор петиции. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо.