Украинцы не хотят отдавать свое зерно Западу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Петиция с просьбой не вывозить зерно с Украины была создана 26 июля 2022 года Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины.

«Прошу закрыть, отменить весь экспорт зерна из Украины во время военного положения в стране. Прошу не привести нашу страну к голоду и сохранить все запасы!» — написал автор петиции. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей.

Ранее URA.RU сообщало, что договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Украинские граждане создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Петиция опубликована на официальном сайте президента Украины. «Прошу закрыть, отменить весь экспорт зерна из Украины во время военного положения в стране. Прошу не привести нашу страну к голоду и сохранить все запасы!» — написал автор петиции. Петицию опубликовали 26 июля, за один день она собрала 456 голосов. Чтобы власти ее рассмотрели, нужно собрать 25000 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что договор о вывозе зерна с Украины имеет особо важное значение для стран, где особенно остро ощущается голод. ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений по поставкам зерна и удобрения в полном объеме отгрузки, столь необходимые для многих регионов мира, где голод начинается особо осязаемо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...