Психолог Невеев объяснил, почему люди разучились дружить

30 июля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Люди, живущие в обществе потребления, разучились дружить Фото: Александр Мамаев © URA.RU Люди в современном обществе стали больше дистанцироваться и меньше дружить, так как живут по социальным установкам, что все нужно делать для себя. А чтобы построить крепкие дружеские отношения, нужно думать о другом человеке. Об этом URA.RU рассказал кандидат психологических наук Александр Невеев. «Мы живем в обществе потребления. Нам навязан такой стереотип, что нужно думать прежде всего о себе, о своем комфорте, о своем успехе. А дружба все-таки про альтруизм. А тут нам всем внушили, что альтруизм не нужен, что он устарел, что общество состоит из разумных эгоистов, которые, в принципе, живут для себя. Истинная дружба тут вряд ли возможна. Это та ситуация, когда людоеда людоед приглашает на обед», — сказал Александр Невеев. По его словам, основная причина увядания дружбы кроется в эгоизме, а чтобы построить крепкие дружеские отношения, нужно думать о другом человеке. «Мы все сегодня находимся в таким положении, когда друг на друга люди не рассчитывают. Наверное, все по умолчанию считают, что я живу для себя и другой живет для себя. Если я хочу построить крепкие отношения, то я их строю так, чтобы не наступать на чьи-то интересы, чтобы не ставить человека в положение, что он мне что-то должен и т. д. Все-таки не таков путь, который мы все прошли», — отметил эксперт. Также Невеев объяснил, почему крепкие в один момент дружеские отношения в дальнейшем разрушаются. «Дружба, конечно, может прекратиться по разным причинам. Любые отношения по разным причинам прекращаются. Конечно, в школе мы были детьми. При поступлении в институт многое меняется. Очень многое меняется при поступлении на работу. Мы развиваемся, мы растем и, к сожалению, очень часто человек, с которым мы до этого состояли в отношениях, или не развивается и отстает от нас, или развивается, но идет в совершенно другую сторону. Поэтому одни отношения прекращаются, и мы вступаем в новые отношения», — заключил специалист. Международный день дружбы ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. В силу недостатка искренней дружбы в современном обществе ее ценность возросла, поэтому праздник является очень значимым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди в современном обществе стали больше дистанцироваться и меньше дружить, так как живут по социальным установкам, что все нужно делать для себя. А чтобы построить крепкие дружеские отношения, нужно думать о другом человеке. Об этом URA.RU рассказал кандидат психологических наук Александр Невеев. «Мы живем в обществе потребления. Нам навязан такой стереотип, что нужно думать прежде всего о себе, о своем комфорте, о своем успехе. А дружба все-таки про альтруизм. А тут нам всем внушили, что альтруизм не нужен, что он устарел, что общество состоит из разумных эгоистов, которые, в принципе, живут для себя. Истинная дружба тут вряд ли возможна. Это та ситуация, когда людоеда людоед приглашает на обед», — сказал Александр Невеев. По его словам, основная причина увядания дружбы кроется в эгоизме, а чтобы построить крепкие дружеские отношения, нужно думать о другом человеке. «Мы все сегодня находимся в таким положении, когда друг на друга люди не рассчитывают. Наверное, все по умолчанию считают, что я живу для себя и другой живет для себя. Если я хочу построить крепкие отношения, то я их строю так, чтобы не наступать на чьи-то интересы, чтобы не ставить человека в положение, что он мне что-то должен и т. д. Все-таки не таков путь, который мы все прошли», — отметил эксперт. Также Невеев объяснил, почему крепкие в один момент дружеские отношения в дальнейшем разрушаются. «Дружба, конечно, может прекратиться по разным причинам. Любые отношения по разным причинам прекращаются. Конечно, в школе мы были детьми. При поступлении в институт многое меняется. Очень многое меняется при поступлении на работу. Мы развиваемся, мы растем и, к сожалению, очень часто человек, с которым мы до этого состояли в отношениях, или не развивается и отстает от нас, или развивается, но идет в совершенно другую сторону. Поэтому одни отношения прекращаются, и мы вступаем в новые отношения», — заключил специалист. Международный день дружбы ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. В силу недостатка искренней дружбы в современном обществе ее ценность возросла, поэтому праздник является очень значимым.