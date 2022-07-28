В Пермском крае будут судить подростка за убийство

Подсудимому всего 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Добрянке Пермского края будут судить семнадцатилетнего подростка, обвиняемого в убийстве мужчины. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в мае 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находясь в одном из общежитий Добрянки, умышленно нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу своему знакомому. От полученных травм мужчина, которому было 42 года, скончался», — говорится на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Учитывая данные о личности юноши, его прежние судимости и тяжесть преступления, обвиняемому была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кочевском округе Пермского края полиция задержала 61-летнего жителя деревни Воробьево, которого обвиняют в убийстве спящего собутыльника. В вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины легли спать. Проснувшись спустя некоторое время, обвиняемый вооружился ножом и нанес два удара в шею и лицо потерпевшего, который скончался на месте от потери крови.