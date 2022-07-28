Полиция требует полмиллиона с Ройзмана и еще четырех человек

За последние недели Евгения Ройзмана уже несколько раз штрафовали по статье о фейках про армию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области подало иск к группе екатеринбуржцев, которых главк считает организаторами незаконной акции протеста 31 января 2021 года. Предмет иска, появившегося в картотеке Октябрьского райсуда, — возмещение 565 тысяч рублей ущерба, причиненного несогласованным митингом-шествием. Самый известный из ответчиков — бывший мэр Евгений Ройзман.

Соответчиками выступают активисты Ирина Норман, Виктория Райх, Кирилл Серебренников, Сергей Чеченев. Все они год назад были признаны виновными и оштрафованы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»).

«Это [565 тысяч рублей] заявлены в солидарном режиме, то есть не с каждого, а со всех пятерых», — цитирует ТАСС Романа Качанова, адвоката Серебренникова. На момент публикации Ройзман не ответил на звонок URA.RU. Ранее его несколько раз штрафовали по статье о дискредитации ВС РФ.

Несогласованный митинг 31 января 2021 года прошел в центре Екатеринбурга. Собравшиеся требовали освободить блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), задержанного за нарушение условий испытательного срока. В отделы полиции в тот день доставили 83 человека.