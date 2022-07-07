Ройзман продает картину, чтобы рассчитаться со штрафами. «Тянул до последнего»

08 июля 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман продает картину, чтобы выплатить штрафы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выставил на продажу картину, чтобы выплатить штрафы на сумму 235 тысяч рублей. В своем telegram-канале он поделился реквизитами и опубликовал фотографию картины. «Тянул до последнего. Пришло время штрафы платить. Надо 235 тысяч рублей. Выставляем эту картину на продажу», — написал он. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга 28 марта, на следующий день на него были составлены два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. На одном из них ему назначили наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей. Также Октябрьский райсуд Екатеринбурга присудил Ройзману 85 тысяч рублей штрафа по статье о неуважении к органам власти (ст. 20.1 ч. 3 КоАП РФ). Поводом послужил язвительный комментарий Ройзмана в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором) к заметке РИА «Новости», в которой Лавров объясняет цель военной спецоперации РФ на Украине. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выставил на продажу картину, чтобы выплатить штрафы на сумму 235 тысяч рублей. В своем telegram-канале он поделился реквизитами и опубликовал фотографию картины. «Тянул до последнего. Пришло время штрафы платить. Надо 235 тысяч рублей. Выставляем эту картину на продажу», — написал он. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга 28 марта, на следующий день на него были составлены два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. На одном из них ему назначили наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей. Также Октябрьский райсуд Екатеринбурга присудил Ройзману 85 тысяч рублей штрафа по статье о неуважении к органам власти (ст. 20.1 ч. 3 КоАП РФ). Поводом послужил язвительный комментарий Ройзмана в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором) к заметке РИА «Новости», в которой Лавров объясняет цель военной спецоперации РФ на Украине.