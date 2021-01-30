По разным оценкам, в несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге участвовали от 2 до 10 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отделы полиции Екатеринбурга доставлены 83 участника несанкционированного митинга-шествия 31 января в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. Источник агентства в силовой среде отмечает, что активистов распределили между четырьмя отделами, и в некоторые из них направили дополнительных специалистов для грамотного составления протоколов.

«В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведется тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения», — сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным ведомства, в протестной акции 31 января участвовали 2,3 тысячи человек.

По словам источника URA.RU, задержанных оформляли в отделах полиции №1 (Кировский район), №9 (Верх-Исетский район), №11 (Железнодорожный район) и №5 (Ленинский район). «Чтобы не было проблем с протоколами, эти отделы усилили людьми из других отделов МВД города, ГУ МВД и УМВД по Екатеринбургу», — утверждает инсайдер. Официальный представитель УМВД РФ по Екатеринбургу не ответил на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU со ссылкой на представителя проекта «ОВД-Инфо» сообщало о порядка 60 задержанных на митинге-шествии в Екатеринбурге. Среди них — экс-глава местного штаба Навального Ирина Норман, которой вменяют организацию несанкционированной акции. Норман грозит до 10 суток административного ареста. Остальные задержанные проходят в основном как участники мероприятия, которое разогнал ОМОН. По итогам аналогичной акции 23 января было задержано более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток ареста.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли в нескольких городах России. Заявки на их проведение не подавались. Поводом для протестов считается арест Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.