Постановка Ельцин Центра неожиданно привлекал внимание за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Швейцарская журналистка Светлана Келлер раскритиковала Ельцин Центр (Екатеринбург) за представление «Кот икает и пукает одновременно». Свою оценку женщина сопроводила жесткой репликой.

«В пресловутом Ельцин Центре 4 августа Мария Конторович представит новую модную пьесу под названием „Кот икает и пукает одновременно“. <…> Краткое содержание спектакля: „Юноша влюбляется в особу, которая старше его, дерзко одевается, курит и желает покорить мир. Действие разворачивается в Екатеринбурге, где мать героини, позабыв про дочь, живет мыслью ‚поднятия России с колен‘ и днями пропадает на митингах. Родители парня хотят уехать из страны. Это история о первой любви, расставании из-за политических взглядов и личных обид, о разбитом сердце от голосового сообщения подруги“. Как вам „нетленка“? От одного названия блевать хочется!» — написала Келлер в своем telegram-канале Swiss Vatnik.

В ЕЦ подчеркнули, что речь идет не о спектакле, а лишь о читке пьесы. «Пьеса Конторович является частью программы читок произведений современных российских драматургов „Там, короче, как было“. Название пьесы Конторович, что очевидно, носит иронический характер», — отметили там.

Пьеса написана в 2019 году и рассказывает о подростках, которые не могут найти общий язык с родителями и испытывают недостаток любви в семье. «Читки пьесы прошли в ряде российских театров», — добавили в Ельцин Центре.