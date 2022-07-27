В Ельцин Центре покажут пьесу «Кот икает и пукает одновременно»

Про кота в пьесе всего пара слов, а основная линия о первой любви, расставании из-за политических взглядов и личных обид Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ельцин Центре 4 августа представят пьесу под названием «Кот икает и пукает одновременно», которую поставила Маша Конторович — ученица драматурга Николая Коляды. Постановку покажут в рамках цикла спектаклей-квартирников «Там, короче, как было…». Анонс мероприятия появился на официальном сайте ЕЦ.

«Юноша влюбляется в прекрасную особу, которая старше его, дерзко одевается, курит и желает покорить мир. Действие разворачивается в Екатеринбурге, где мать главной героини, позабыв про дочь, живет мыслью „поднятия России с колен“ и днями пропадает на митингах. Родители парня хотят уехать из страны. Это история о первой любви, расставании из-за политических взглядов и личных обид, о разбитом сердце от голосового сообщения подруги», — описали пьесу на сайте Екатеринбургской академии современного искусства.

Сама автор в предисловии к пьесе поясняет, что произведение о том, как «важно выключить смешные видосики вовремя и начать что-то делать». Мероприятие пройдет 4 августа в 19:30 на Театральной платформе в Ельцин Центре. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Ранее в Ельцин Центре открыли жуткую выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Большая часть экспозиции — это выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Также возле ЕЦ прошел показ одежды, сшитой из старых вещей — пододеяльников, штор и дождевиков. Состоялся он на огромном 10-метровом ковре из мусора.