Ельцин Центр удалил анонс скандальной постановки про кота

Несмотря на удаление анонса, постановка в ЕЦ состоится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ельцин Центр удалил со своего сайта анонс читки пьесы Марии Конторович «Кот икает и пукает одновременно», запланированной на 4 августа. Как объяснили URA.RU в ЕЦ, это связано с тем, что резонанс вокруг мероприятия может травмировать автора.

«Название пьесы Конторович, что очевидно, носит иронический характер. Пьеса написана в 2019 году и рассказывает о подростках, которые не могут найти общий язык с родителями и испытывают недостаток любви в семье. Читки пьесы прошли в ряде российских театров. Название пьесы с сайта убрали, поскольку Ельцин Центр не хочет лишний раз подвергать драматурга неадекватной критике со стороны людей с отсутствием образного мышления, чувства юмора», — объяснили в ЕЦ.

О готовящейся читке URA.RU сообщило днем 28 июля. Название — «Кот икает и пукает одновременно» — стали широко обсуждать в соцсетях. Высказалась даже журналистка из Швейцарии Светлана Келлер, заявившая, что, глядя на название, ей «хочется блевать».