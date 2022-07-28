Ельцин Центр удалил анонс скандальной постановки про кота

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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
Несмотря на удаление анонса, постановка в ЕЦ состоится Фото:

Ельцин Центр удалил со своего сайта анонс читки пьесы Марии Конторович «Кот икает и пукает одновременно», запланированной на 4 августа. Как объяснили URA.RU в ЕЦ, это связано с тем, что резонанс вокруг мероприятия может травмировать автора.

«Название пьесы Конторович, что очевидно, носит иронический характер. Пьеса написана в 2019 году и рассказывает о подростках, которые не могут найти общий язык с родителями и испытывают недостаток любви в семье. Читки пьесы прошли в ряде российских театров. Название пьесы с сайта убрали, поскольку Ельцин Центр не хочет лишний раз подвергать драматурга неадекватной критике со стороны людей с отсутствием образного мышления, чувства юмора», — объяснили в ЕЦ.

О готовящейся читке URA.RU сообщило днем 28 июля. Название — «Кот икает и пукает одновременно» — стали широко обсуждать в соцсетях. Высказалась даже журналистка из Швейцарии Светлана Келлер, заявившая, что, глядя на название, ей «хочется блевать».

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Ельцин Центр удалил со своего сайта анонс читки пьесы Марии Конторович «Кот икает и пукает одновременно», запланированной на 4 августа. Как объяснили URA.RU в ЕЦ, это связано с тем, что резонанс вокруг мероприятия может травмировать автора. «Название пьесы Конторович, что очевидно, носит иронический характер. Пьеса написана в 2019 году и рассказывает о подростках, которые не могут найти общий язык с родителями и испытывают недостаток любви в семье. Читки пьесы прошли в ряде российских театров. Название пьесы с сайта убрали, поскольку Ельцин Центр не хочет лишний раз подвергать драматурга неадекватной критике со стороны людей с отсутствием образного мышления, чувства юмора», — объяснили в ЕЦ. О готовящейся читке URA.RU сообщило днем 28 июля. Название — «Кот икает и пукает одновременно» — стали широко обсуждать в соцсетях. Высказалась даже журналистка из Швейцарии Светлана Келлер, заявившая, что, глядя на название, ей «хочется блевать».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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