Жители Херсона начали получать российские соцвыплаты

28 июля 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Россия начала выплачивать пособия жителям Херсонской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсонской области с июля начали получать новые социальные выплаты. Рассчитанные по среднероссийским меркам, они выше, чем те, что платила Украина, сообщил URA.RU замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Так, с июля 2022 года на ежемесячные выплаты могут претендовать: инвалиды — по 10 тысяч рублей;

пенсионеры — по 10 тысяч рублей;

одинокие матери (отцы) — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка;

ветераны Великой Отечественной войны — по 5 тысяч рублей. Также положены выплаты на ребенка в возрасте от 0 до 18 лет — по 4000 рублей. По уходу за инвалидами I группы и людьми старше 80 лет выплачивается 3 000 рублей ежемесячно. Кроме того, запланированы единовременные выплаты: по беременности — 10 тысяч рублей;

при рождении ребенка — 20 тысяч рублей. Женщинам, имеющим двух и более детей, после получения российского гражданства выплатят материнский капитал. По словам Губаревой, эти выплаты изначально выше, чем платило своим гражданам украинское государство. Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области в марте, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область в любом случае войдет в состав России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Позднее эта норма была распространена на всех граждан Украины.

Жители Херсонской области с июля начали получать новые социальные выплаты. Рассчитанные по среднероссийским меркам, они выше, чем те, что платила Украина, сообщил URA.RU замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Так, с июля 2022 года на ежемесячные выплаты могут претендовать: Также положены выплаты на ребенка в возрасте от 0 до 18 лет — по 4000 рублей. По уходу за инвалидами I группы и людьми старше 80 лет выплачивается 3 000 рублей ежемесячно. Кроме того, запланированы единовременные выплаты: Женщинам, имеющим двух и более детей, после получения российского гражданства выплатят материнский капитал. По словам Губаревой, эти выплаты изначально выше, чем платило своим гражданам украинское государство. Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области в марте, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область в любом случае войдет в состав России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Позднее эта норма была распространена на всех граждан Украины.