Власти Херсона заявили, что хотят вступить в РФ в любом случае

Референдум будет очень важным для Херсонской области, отметили власти региона Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область в любом случае войдет в состав России, но дата референдума пока неизвестна. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Будет референдум осенью или зимой — здесь не об этом идет речь. Речь о том, что мы идем в состав РФ, референдум в любом случае состоится», — цитирует Стремоусова ТАСС.

По его словам, власти региона не будут называть дату, пока нет окончательной уверенности в ней. Стремоусов отметил, что референдум станет очень важным для всех освобожденных территорий.

Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса. Власти Херсонской области уже заявляли о планах вхождения в состав России. В регионе начали переход на рубли и выдачу российских паспортов. Ранее Стремоусов заявлял о планах провести референдум осенью, передает «Национальная служба новостей». Вхождение в состав РФ вернет жителям ощущение безопасности, заявил URA.RU мэр Херсона Александр Кобец.

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