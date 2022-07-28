28 июля 2022

Свердловские подростки выбросили кошку с котятами на улицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото - разное Курган, котенок, окно в подвал
Подростки из Каменска-Уральского выбросили кошку с котятами на улицу Фото:

Подростки из Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 26 июля оставили кошку с котятами на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Проезжающий мимо на автомобиле мужчина заметил подростков и поинтересовался, что ими двигало. Один из юношей ответил, что кошка родила котят и теперь животные им «стали не нужны».

Инцидент произошел в 23:11 возле дома на улице Советская, 10. По словам очевидца, утром неравнодушные тагильчане забрали котят, а кошку отдали в ветеринарную клинику. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге животных заперли на две недели в квартире с гниющими трупами. Также URA.RU сообщало, что котов оставили одних в квартире заваленной мусором.

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Подростки из Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 26 июля оставили кошку с котятами на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Проезжающий мимо на автомобиле мужчина заметил подростков и поинтересовался, что ими двигало. Один из юношей ответил, что кошка родила котят и теперь животные им «стали не нужны». Инцидент произошел в 23:11 возле дома на улице Советская, 10. По словам очевидца, утром неравнодушные тагильчане забрали котят, а кошку отдали в ветеринарную клинику. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге животных заперли на две недели в квартире с гниющими трупами. Также URA.RU сообщало, что котов оставили одних в квартире заваленной мусором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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