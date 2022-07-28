Подростки из Каменска-Уральского выбросили кошку с котятами на улицу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подростки из Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 26 июля оставили кошку с котятами на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Проезжающий мимо на автомобиле мужчина заметил подростков и поинтересовался, что ими двигало. Один из юношей ответил, что кошка родила котят и теперь животные им «стали не нужны».

Инцидент произошел в 23:11 возле дома на улице Советская, 10. По словам очевидца, утром неравнодушные тагильчане забрали котят, а кошку отдали в ветеринарную клинику. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге животных заперли на две недели в квартире с гниющими трупами. Также URA.RU сообщало, что котов оставили одних в квартире заваленной мусором.