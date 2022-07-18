В квартире на улице Малышева в Екатеринбурге вскрыли квартиру, в которой мертвые супруги две недели были заперты с 11 животными. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила зоозащитница Татьяна Бронских.
«В квартире с убитыми супругами около двух недель жили 11 животных. В лапе одной из кошек застряла человеческая кость. Видимо, она прошла по хозяину и провалилась. Пять кошек и две собаки находятся у меня дома, один пес и один котенок — в клинике. Две кошки погибли», — рассказала Бронских.
Тела супругов, когда их нашли, кишели опарышами, а животные были измазаны трупным ядом. Если бы квартиру не вскрыли, животные могли бы прожить еще один-два дня.
В квартире были заметны следы драки. Волонтер отметила, что в квартире, где лежали тела, перевернуты вещи, сорван унитаз. Однако, по официальным данным, правоохранители не верят в криминальный характер смерти.
«По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз», — сообщили URA.RU в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В полиции подчеркнули, что умершим супругам было около 62 и 55 лет.
Ранее сообщалось, что несколько десятков собак остаются запертыми в гаражных боксах в СНТ «Уралец» под Екатеринбургом. Они истощены, обезвожены и утопают в фекалиях, которые за ними никто не убирает.
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
Фото: Татьяна Бронских
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В квартире на улице Малышева в Екатеринбурге вскрыли квартиру, в которой мертвые супруги две недели были заперты с 11 животными. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила зоозащитница Татьяна Бронских. «В квартире с убитыми супругами около двух недель жили 11 животных. В лапе одной из кошек застряла человеческая кость. Видимо, она прошла по хозяину и провалилась. Пять кошек и две собаки находятся у меня дома, один пес и один котенок — в клинике. Две кошки погибли», — рассказала Бронских. Тела супругов, когда их нашли, кишели опарышами, а животные были измазаны трупным ядом. Если бы квартиру не вскрыли, животные могли бы прожить еще один-два дня. В квартире были заметны следы драки. Волонтер отметила, что в квартире, где лежали тела, перевернуты вещи, сорван унитаз. Однако, по официальным данным, правоохранители не верят в криминальный характер смерти. «По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз», — сообщили URA.RU в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В полиции подчеркнули, что умершим супругам было около 62 и 55 лет. Ранее сообщалось, что несколько десятков собак остаются запертыми в гаражных боксах в СНТ «Уралец» под Екатеринбургом. Они истощены, обезвожены и утопают в фекалиях, которые за ними никто не убирает.