В Кургане смена сотового тарифа стоила более 100 тысяч рублей

Смена тарифа обошлась жительнице Шадринска в 132 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области поменяла сотовый тариф за 132 тысячи рублей. Ее под видом сотрудников сотовой компании склонили к этому мошенники, предложив поменять тарифный план на «более выгодный», сообщает областная пресс-служба УМВД России.

«По данному факту следователем МО МВД России „Шадринский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

39-летняя жительница Шадринска обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. По ее словам, звонки якобы от сотового оператора продолжались в течение нескольких дней. В итоге женщину убедили перейти на «выгодный», как утверждали злоумышленники, тариф. Сотовые аферисты получили доступ к личному кабинету жертвы и с помощью СМС-кода установили переадресацию звонков на свой телефон. Потом они попросили подтвердить голосовым сообщением решение о смене тарифного плана, в итоге это стало командой для перевода денег на счет мошенников.

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Свердловской области лишился более миллиона рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники использовали специальное приложение для проведения онлайн-платежей с телефона.