Свердловчанина обманули на 1,3 миллиона с помощью Pay-сервиса

20 июля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мужчину попросили купить смартфон, чтобы скачать специальное приложение для совершения электронных платежей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 55-летний житель поселка Верхние Серги (Свердловская область) лишился 1,3 миллиона рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники использовали специальное приложение для проведения онлайн-платежей с телефона. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Заявитель пояснил полицейским, что двумя неделями ранее ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником крупной кредитной организации. Звонившая сообщила собеседнику, что на его имя оформлен кредит, и его необходимо получить в кратчайшие сроки, чтобы не дать злоумышленникам воспользоваться денежными средствами», — сообщает пресс-служба. 55-летний житель поселка согласился, после чего обратился в ближайшее отделение банка, где получил заемные 733 тысячи рублей. Затем мужчину попросили купить смартфон, чтобы скачать специальное приложение для совершения электронных платежей с мобильных устройств. «После этого, неизвестная продиктовала мужчине номер „безопасной“ карты и сообщила о необходимости привязать ее к данному сервису. Мужчина вновь согласился выполнить указания неизвестной, после чего к нему подъехало такси. Заявителя отвезли к ближайшему банкомату с поддержкой NFC», — заявили в ведомстве. Пострадавший приложил смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру, ввел пин-код, после чего перечислил на карту свыше 700 тысяч рублей. После всех действий звонившая потребовала удалить карту, которую мужчина ранее привязал к устройству. Но по аналогичной схеме мужчину также убедили перевести на якобы «безопасный» счет еще 596 тысяч рублей. На этот раз это были личные сбережения потерпевшего. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. На данный момент в отношении аферистов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Ранее двое молодых людей из Екатеринбурга обманули 16 пенсионеров на сумму свыше 3,8 миллионов рублей. Преступники сообщали пострадавшим, что их родственники попали в ДПТ и предлагали передать деньги для лечения пострадавших во избежание привлечения близких к уголовной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

55-летний житель поселка Верхние Серги (Свердловская область) лишился 1,3 миллиона рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники использовали специальное приложение для проведения онлайн-платежей с телефона. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Заявитель пояснил полицейским, что двумя неделями ранее ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником крупной кредитной организации. Звонившая сообщила собеседнику, что на его имя оформлен кредит, и его необходимо получить в кратчайшие сроки, чтобы не дать злоумышленникам воспользоваться денежными средствами», — сообщает пресс-служба. 55-летний житель поселка согласился, после чего обратился в ближайшее отделение банка, где получил заемные 733 тысячи рублей. Затем мужчину попросили купить смартфон, чтобы скачать специальное приложение для совершения электронных платежей с мобильных устройств. «После этого, неизвестная продиктовала мужчине номер „безопасной“ карты и сообщила о необходимости привязать ее к данному сервису. Мужчина вновь согласился выполнить указания неизвестной, после чего к нему подъехало такси. Заявителя отвезли к ближайшему банкомату с поддержкой NFC», — заявили в ведомстве. Пострадавший приложил смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру, ввел пин-код, после чего перечислил на карту свыше 700 тысяч рублей. После всех действий звонившая потребовала удалить карту, которую мужчина ранее привязал к устройству. Но по аналогичной схеме мужчину также убедили перевести на якобы «безопасный» счет еще 596 тысяч рублей. На этот раз это были личные сбережения потерпевшего. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. На данный момент в отношении аферистов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Ранее двое молодых людей из Екатеринбурга обманули 16 пенсионеров на сумму свыше 3,8 миллионов рублей. Преступники сообщали пострадавшим, что их родственники попали в ДПТ и предлагали передать деньги для лечения пострадавших во избежание привлечения близких к уголовной ответственности.