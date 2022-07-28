В ХМАО построят центр культуры за 140 миллионов

29 июля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

В селе Ларьяк появится новый культурно-образовательный центр. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Администрация Нижневартовского района разместила тендер на строительство культурно-образовательного центра. Информация появилась на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному строительству объекта в селе Ларьяк Нижневартовского района. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей», — уточняется на сайте государственных закупок. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут подрядчика для выполнения работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.

Администрация Нижневартовского района разместила тендер на строительство культурно-образовательного центра. Информация появилась на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному строительству объекта в селе Ларьяк Нижневартовского района. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей», — уточняется на сайте государственных закупок. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут подрядчика для выполнения работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.