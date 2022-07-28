В ХМАО построят центр культуры за 140 миллионов

В селе Ларьяк появится новый культурно-образовательный центр.
Администрация Нижневартовского района разместила тендер на строительство культурно-образовательного центра. Информация появилась на портале госзакупок.
«Выполнение работ по капитальному строительству объекта в селе Ларьяк Нижневартовского района. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей», — уточняется на сайте государственных закупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут подрядчика для выполнения работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.
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