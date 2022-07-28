28 июля 2022
27 июля 2022

В ХМАО построят центр культуры за 140 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-строительный комплекс министерства обороны российской федерации в Мариуполе. Мариуполь , строительство, стройка
В селе Ларьяк появится новый культурно-образовательный центр. Фото:

Администрация Нижневартовского района разместила тендер на строительство культурно-образовательного центра. Информация появилась на портале госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному строительству объекта в селе Ларьяк Нижневартовского района. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей», — уточняется на сайте государственных закупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут подрядчика для выполнения работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
Администрация Нижневартовского района разместила тендер на строительство культурно-образовательного центра. Информация появилась на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному строительству объекта в селе Ларьяк Нижневартовского района. Начальная цена контракта 140,9 млн рублей», — уточняется на сайте государственных закупок. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут подрядчика для выполнения работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...