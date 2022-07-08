В ХМАО ищут подрядчика для завершения работ на кварцевом заводе

Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акционерное общество «Полярный кварц» разметило тендер на выполнение работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани (ХМАО). Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Объект закупки: выполнение подрядных работ по обеспечению ввода в эксплуатацию объекта „Комплекс по производству особо чистого кварцевого концентрата в ХМАО Тюменской области. 2 этап строительства. Завод по обогащению кварца“ по адресу: г. Нягань, ул. Южная, 3», — уточняется в документах к закупке. Начальная цена контракта — 154 миллиона рублей.

Заявки на участие принимаются до 25 июля. Согласно документам, работы необходимо будет провести на складах, насосных станциях и в других помещениях завода.

Ранее URA.RU писало, что в 2007 году югорские власти запустили проект по строительству завода по производству особо чистого кварцевого концентрата «Полярный кварц» — тогда был построен дробильно-обогатительный комплекс Усть-Пуйва. В 2012 году запустили первую очередь завода механического и химического обогащения в городе Нягань. Остальные этапы строительства завода были заморожены из-за отсутствия средств.