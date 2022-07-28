Курганский губернатор с подругами проинспектировал дворы

Курганский губернатор похвастался ремонтируемыми городскими дворами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел осмотр городских дорог и дворов, где идут или уже завершены ремонтные работы. В своем telegram-канале он похвастался фотографиями ремонтируемых дворов домов №3 и №5 по улице Машиностроителей и назвал «подругами» местных жительниц, которые жаловались ему на состояние придомовой территории.

«Настоящая команда губернатора. Наши подруги из дома по Машиностроителей, 3. Осенью в этот дом подводили магистральный газ. Обсуждая с местными жительницами это радостное событие, сразу получил новый наказ — отремонтировать их двор, да еще прихватить и соседний. Делаем», — написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, в этом сентябре также закончат с ремонтом труб тепловых сетей на Максима Горького — аварийные изношенные коммуникации заменят на участке от улицы Томина до Савельева. На это выделено из бюджета региона 220 млн рублей. После ремонта ветхих сетей обещают обновить дорожное покрытие. Параллельно идет ремонт дорог в микрорайоне Восточный на ул. Котовского и Бульваре Мира. Говоря об итогах выезда, Шумков отметил, что всего по городу в этом году 32 крупных объекта дорожного ремонта. «Ремонты и стройка доставляют временные неудобства. Придется потерпеть, чтобы передвигаться по дорогам без грязи и колдобин», — добавил губернатор.