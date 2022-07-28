Соловьева заинтересовал бывший курганец, сбежавший в Германию

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал запись в своем telegram-канале о бывшем курганском оппозиционере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущего Владимира Соловьева заинтересовал бывший курганский оппозиционер Алексей Шварц, который сейчас проживает в Германии. В свой telegram-канал Соловьев перепостил запись о курганце, которого правительство Баварии пригласило на официальную встречу, с telegram-канала «Меркури».

«Почитайте, что пишет этот навальнист*. Его немцы используют словно презерватив против России, а он и не догадывается что предатель. Или догадывается, и стесняется об этом заявить публично…», — указано в записи, которую перепостил Соловьев. На момент публикации эту запись в telegram-канале федерального ведущего посмотрели более 279 тысяч человек.

В telegram-канале опубликован скриншот со страницы Шварца в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано, что правительство Баварии пригласило его на встречу, «чтобы похвалить и поддержать».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане налоговая служба ликвидировала фирму экс-оппозиционера. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального* («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Курганца в августе 2021 года объявили в розыск. Он три раза не являлся на судебное заседание. Шварца обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Позже сам Шварц писал в соцсетях, что находится в Германии.

* «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.