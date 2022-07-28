Соловьева заинтересовал бывший курганец, сбежавший в Германию

Телеведущего Владимира Соловьева заинтересовал бывший курганский оппозиционер Алексей Шварц, который сейчас проживает в Германии. В свой telegram-канал Соловьев перепостил запись о курганце, которого правительство Баварии пригласило на официальную встречу, с telegram-канала «Меркури».
«Почитайте, что пишет этот навальнист*. Его немцы используют словно презерватив против России, а он и не догадывается что предатель. Или догадывается, и стесняется об этом заявить публично…», — указано в записи, которую перепостил Соловьев. На момент публикации эту запись в telegram-канале федерального ведущего посмотрели более 279 тысяч человек.
В telegram-канале опубликован скриншот со страницы Шварца в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано, что правительство Баварии пригласило его на встречу, «чтобы похвалить и поддержать».
Ранее URA.RU писало, что в Кургане налоговая служба ликвидировала фирму экс-оппозиционера. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального* («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Курганца в августе 2021 года объявили в розыск. Он три раза не являлся на судебное заседание. Шварца обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Позже сам Шварц писал в соцсетях, что находится в Германии.
* «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.
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Телеведущего Владимира Соловьева заинтересовал бывший курганский оппозиционер Алексей Шварц, который сейчас проживает в Германии. В свой telegram-канал Соловьев перепостил запись о курганце, которого правительство Баварии пригласило на официальную встречу, с telegram-канала «Меркури». «Почитайте, что пишет этот навальнист*. Его немцы используют словно презерватив против России, а он и не догадывается что предатель. Или догадывается, и стесняется об этом заявить публично…», — указано в записи, которую перепостил Соловьев. На момент публикации эту запись в telegram-канале федерального ведущего посмотрели более 279 тысяч человек. В telegram-канале опубликован скриншот со страницы Шварца в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указано, что правительство Баварии пригласило его на встречу, «чтобы похвалить и поддержать». Ранее URA.RU писало, что в Кургане налоговая служба ликвидировала фирму экс-оппозиционера. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального* («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Курганца в августе 2021 года объявили в розыск. Он три раза не являлся на судебное заседание. Шварца обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Позже сам Шварц писал в соцсетях, что находится в Германии. * «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.