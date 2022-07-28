Беглый курганский оппозиционер ответил Соловьеву

Алексей Шварц (слева) ответил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-оппозиционер из Кургана Алексей Шварц ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который перепостил запись о приглашении Шварца в правительство Баварии (Германия). Об этом бывший курганский оппозиционер, находящийся в розыске, написал в своем telegram-канале.

«Вот зачем Соловьев и подобные ему telegram-каналы по себе сравнивают. Презерватив, которого использует государство, точно не я. Я свободен и волен писать, и говорить, что действительно происходит. Соловьев, не завидуй. В Европу тебя никогда не пустят. Сам виноват», — написал бывший оппозиционер из Кургана в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что телеведущего Владимира Соловьева заинтересовал бывший курганский оппозиционер Алексей Шварц, который сейчас проживает в Германии. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального*. В августе 2021 года курганца объявили в розыск. Он три раза не являлся на судебное заседание. Шварца обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Позже он писал в соцсетях, что находится в Германии. До этого URA.RU со ссылкой на данные инсайдеров из силового блока писало, что Шварц при задержаниях не раз заявлял о намерении переехать в Германию. А привлечение к ответственности в России поможет ему получить политическое убежище.

* «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.