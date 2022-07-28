В Челябинске поднимут цену проезда в транспорте

Рост затрат на закуп новой техники и ее эксплуатацию потребовал увеличить стоимость проезда в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщил заместитель министра дорожного хозяйства региона Александр Егоров, стоимость увеличится, но не по всем позициям.

«Стоимость проезда в Челябинске не изменялась с 2017 года — пять лет. Цена возрастет на маршрутах муниципального транспорта. При этом проездной на месяц на 300 рублей станет дешевле», — сообщил Егоров порталу «74.ру».

Поднимать цены билетов пришлось в связи с повышением расходов на эксплуатацию и закуп новых единиц техники. Удорожание коснется тех, кто оплачивает билет за наличные деньги, и пассажиров, расплачивающихся банковскими картами. При этом стоимость в первом случае составит 30 рублей, во втором — 26. Цена билета по транспортной карте с пересадкой в течение часа останется неизменной — 25 рублей.

Цена проездного билета снизится до 1100 рублей в месяц. Льготная поездка обойдется на рубль дороже: 12,5 вместо прежних 11,5 рубля. Будут отменены скидки при пополнениях транспортных карт.

Ожидаются новшества. Для удобства пассажиров в миндоре пообещали разработать мобильное приложение и единый проездной по Челябинску и пригородам. Также в планах введение бесплатных пересадок по банковским картам. Появятся и новые безлимитные тарифы — на сутки и на семь суток. Сбором денег за проезд в Челябинске будет заниматься единый оператор.