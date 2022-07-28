28 июля 2022

Курганский замгубернатора ищет будущих чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
В правительстве Курганской области проходит конкурс для будущих чиновников Фото:

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи объявила о конкурсе для будущих чиновников. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«В правительстве Курганской области проходит конкурс по формированию кадрового резерва. Приглашаю принять в нем участие и стать частью большой команды профессионалов. Особенно ждем молодых специалистов — ярких, креативных, ответственных», — написала Куташи.

Участники конкурса смогут попасть в резерв аппарата губернатора и занять вакантные должности в правительстве. Им предстоит пройти тесты и собеседования с руководителями управлений. Будущие чиновники смогут разработать и реализовать свои проекты. Документы от кандидатов принимают до 4 августа.

Ранее URA.RU писало, что специалисты аппарата губернатора Курганской области проводят тренинги и обучения чиновников. Основная цель подобных мероприятий — повысить профессиональный уровень управленческой команды региона.

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Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи объявила о конкурсе для будущих чиновников. Об этом она написала в своем telegram-канале. «В правительстве Курганской области проходит конкурс по формированию кадрового резерва. Приглашаю принять в нем участие и стать частью большой команды профессионалов. Особенно ждем молодых специалистов — ярких, креативных, ответственных», — написала Куташи. Участники конкурса смогут попасть в резерв аппарата губернатора и занять вакантные должности в правительстве. Им предстоит пройти тесты и собеседования с руководителями управлений. Будущие чиновники смогут разработать и реализовать свои проекты. Документы от кандидатов принимают до 4 августа. Ранее URA.RU писало, что специалисты аппарата губернатора Курганской области проводят тренинги и обучения чиновников. Основная цель подобных мероприятий — повысить профессиональный уровень управленческой команды региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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