Курганский замгубернатора ищет будущих чиновников

В правительстве Курганской области проходит конкурс для будущих чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи объявила о конкурсе для будущих чиновников. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«В правительстве Курганской области проходит конкурс по формированию кадрового резерва. Приглашаю принять в нем участие и стать частью большой команды профессионалов. Особенно ждем молодых специалистов — ярких, креативных, ответственных», — написала Куташи.

Участники конкурса смогут попасть в резерв аппарата губернатора и занять вакантные должности в правительстве. Им предстоит пройти тесты и собеседования с руководителями управлений. Будущие чиновники смогут разработать и реализовать свои проекты. Документы от кандидатов принимают до 4 августа.

Ранее URA.RU писало, что специалисты аппарата губернатора Курганской области проводят тренинги и обучения чиновников. Основная цель подобных мероприятий — повысить профессиональный уровень управленческой команды региона.