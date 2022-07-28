Экстремисты пытались попасть в Россию через Курганскую область

Курганские пограничники провели совместную с казахскими коллегами операцию «Сархад-2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семь человек, причастных к религиозным организациям, признанным в РФ экстремистскими, не пропустили в Россию сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Об этих и других итогах совместной специальной пограничной операции «Сархад-2022» российских и казахских пограничников URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В результате проведенных мероприятий на участке пограничного управления в пунктах пропуска через госграницу задержано два иностранных гражданина, находившихся в федеральном розыске за совершенные в России преступления. На территорию нашей страны не пропущено семь лиц, причастных к деятельности религиозных организаций, признанных экстремистскими на территории России, изъято три печатных издания, включенных в Федеральный список экстремистских материалов», — говорится в сообщении погрануправления.

Помимо этого, пограничники пресекли попытки ввоза в Россию более двух килограммов сильнодействующих веществ, не позволили вывезти из страны около 100 куб. м. лесоматериалов по подложным документам. В Звериноголовском районе пресечена незаконная трудовая деятельность четырех уроженцев Средней Азии. В целом во время специальной пограничной операции задержали более 60 нарушителей режима государственной границы и пограничного режима.

Операция «Сархад-2022» проводилась с начала июля совместно с департаментами пограничной службы КНБ Казахстана по Костанайской и Северо-Казахстанской областям с привлечением региональных подразделений органов внутренних дел и Росгвардии. Перед пограничниками стояли задачи по пресечению деятельности ОПГ и отдельных граждан по организации незаконной миграции, контрабанды оружия, боеприпасов, наркотиков и экстремистской литературы.