Научно-культурное мероприятие проведут в Челябинске в середине августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске 12 и 13 августа пройдет хакатон по созданию музыкальных треков с помощью моделей машинного обучения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании Napoleon IT, фестиваль электронной музыки дополнят научные лекции и визуальные инсталляции.

«В Челябинске 12 и 13 августа пройдет первый городской фестиваль электронной музыки и визуального искусства „Меридиан“. Кроме хакатона по работе с нейросетями, участников ждут визуальные инсталляции и научный лекторий», — сообщили URA.RU в Napoleon IT.

В рамках хакатона Geeks & Freaks специалисты по большим данным и саунд-продюсеры создадут сеты из музыкальных треков, сгенерированных нейросетью. С помощью transformer-архитектуры сети алгоритм научится выдавать уникальные композиции. Подход предполагает, что на основе метода обратного распространения ошибки система выстроит все связи и веса на каждом нейроне, чтобы добиться наилучшего результата. Победителя определят зрители своими аплодисментами.

Хакатон пройдет в двух режимах: офлайн и онлайн. Фестиваль дополнят визуальными инсталляциями с приглашенными художниками. В ходе научного лектория прозвучат доклады о современных тенденциях в области искусства.

Для проведения фестиваля запланировали три локации. Мероприятия пройдут в клубе «РМЦ», на летнем танцполе «Сетка» и в большой чилл-зоне «У трубы». Победители хакатона определятся 13 августа, когда огласят результаты. Завершится ивент финальным концертом.

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