Украинских боевиков готовили к теракту в Липецке иностранцы

29 июля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Боевики «Правого сектора» обучались у иностранных кураторов, сообщил сотрудник УФСБ РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Готовившие теракт в Липецке диверсанты «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов. Об этом сообщил сотрудник УФСБ России по Липецкой области. «Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре вооруженных сил Украины под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в кругу противника», — рассказал сотрудник УФСБ. Видео с его комментарием опубликовал telegram-канал Zvezdanews. По данным следствия, боевики репетировали теракт в общественных местах. «В ходе провозимых оперативных мероприятий зафиксировано: граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан» Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт боевиков «Правого сектора», планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Против диверсантов возбудили уголовные дела.

Готовившие теракт в Липецке диверсанты «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов. Об этом сообщил сотрудник УФСБ России по Липецкой области. «Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре вооруженных сил Украины под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в кругу противника», — рассказал сотрудник УФСБ. Видео с его комментарием опубликовал telegram-канал Zvezdanews. По данным следствия, боевики репетировали теракт в общественных местах. «В ходе провозимых оперативных мероприятий зафиксировано: граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан» Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт боевиков «Правого сектора», планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Против диверсантов возбудили уголовные дела.