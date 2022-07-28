Завхоз устроила нелегальный бизнес в детском саду Сургута

Правоохранители считают, что завхоз брала взятки с бизнесмена, который поставлял в учреждение мебель и игрушки. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителя заведующей по административно-хозяйственной части детского сада «Зоренька» в Сургуте подозревают в коррупции. Правоохранители считают, что завхоз брала взятки с бизнесмена, который поставлял в учреждение мебель и игрушки. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«[Завхоз] обеспечила предпринимателю гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров в виде детской мебели, игрушек по коммерческой выгодной цене. За указанные действия она систематически получала от предпринимателя денежные вознаграждения. Сумма полученных взяток составила 194 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

На имущество подозреваемой правоохранители наложили арест на сумму свыше 1,8 млн рублей. «Обвиняемая вину признала, также следователями собраны иные доказательства ее виновности и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили на своем сайте в следственном комитете РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что следователи раскрыли данные о коррупции в ХМАО. С начала года правоохранители возбудили 134 дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстало 48 должностных лиц.