28 июля 2022

Губернатор наградил тюменских пожарных за спасение человека

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Пожарные спасли мужчину, у которого внезапно остановилось сердце Фото:

Губернатор Тюменской области наградил двух пожарных из Ишима знаками отличия «За мужественной поступок». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Евгений Игишев и Иван Покатилов спасли жизнь случайному прохожему.

«Губернатор Александр Моор подписал постановление о награждении сотрудников МЧС России по Тюменской области Евгения Игишева и Ивана Покатилова знаками отличия „За мужественной поступок“. В январе в Ишиме, возвращаясь после суточного дежурства, мужчины стали свидетелями несчастного случая, и спасли жизнь пострадавшему», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Сорокалетний мужчина почувствовал себя плохо на улице: он потерял сознание и упал на тротуар, ударившись головой. Пожарные немедленно остановили автомобиль, в котором ехали по домам, и бросились на помощь.

Пока Игишев звонил в скорую помощь, Покатилов проверил пульс и дыхание ишимца. Осознав, что признаков жизни нет, пожарный начал проводить сердечно-легочную реанимацию, к нему присоединился коллега.

«Несмотря на безразличие людей, проходящих мимо, молодым специалистам пожарно-спасательной части удалось реанимировать мужчину. После того как пострадавший пришел в себя, мужчины оставались рядом с ним, поддерживая в сознании, а затем передали его медикам. Благодаря решительным действиям удалось спасти человека от гибели», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU писало о сотруднике пожарной службы Вячеславе Копылове из Тюмени. Не находясь на службе, он спас из пожара на улице Камчатской пожилую женщину, вытащив ее из окна второго этажа.

Евгений Игишев
Фото:
Иван Покатилов
Фото:

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Губернатор Тюменской области наградил двух пожарных из Ишима знаками отличия «За мужественной поступок». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Евгений Игишев и Иван Покатилов спасли жизнь случайному прохожему. «Губернатор Александр Моор подписал постановление о награждении сотрудников МЧС России по Тюменской области Евгения Игишева и Ивана Покатилова знаками отличия „За мужественной поступок“. В январе в Ишиме, возвращаясь после суточного дежурства, мужчины стали свидетелями несчастного случая, и спасли жизнь пострадавшему», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Сорокалетний мужчина почувствовал себя плохо на улице: он потерял сознание и упал на тротуар, ударившись головой. Пожарные немедленно остановили автомобиль, в котором ехали по домам, и бросились на помощь. Пока Игишев звонил в скорую помощь, Покатилов проверил пульс и дыхание ишимца. Осознав, что признаков жизни нет, пожарный начал проводить сердечно-легочную реанимацию, к нему присоединился коллега. «Несмотря на безразличие людей, проходящих мимо, молодым специалистам пожарно-спасательной части удалось реанимировать мужчину. После того как пострадавший пришел в себя, мужчины оставались рядом с ним, поддерживая в сознании, а затем передали его медикам. Благодаря решительным действиям удалось спасти человека от гибели», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU писало о сотруднике пожарной службы Вячеславе Копылове из Тюмени. Не находясь на службе, он спас из пожара на улице Камчатской пожилую женщину, вытащив ее из окна второго этажа.
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