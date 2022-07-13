Тюменец залез в окно второго этажа и спас пенсионерку из огня

Случайно проходящий мимо пожара мужчина не смог оставить пенсионерку в беде (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудник пожарной службы Вячеслав Копылов спас из пожара на улице Камчатской пожилую женщину, вытащив ее из окна второго этажа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени. Мужчина случайно оказался на месте ЧП: в этот день у него был выходной.

«Пожарных жильцы вызвали в 21:07. Многие выбегали из дома самостоятельно. Нашлось место и доброй истории спасения. Проходивший мимо сотрудник пожарной службы, у которого в этот день был выходной, увидел горящий дом и поспешил на помощь. Он понял, что со второго этажа не может выбраться бабушка», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Речь идет о пожаре, случившемся 12 июля на Камчатской, 93. В момент ЧП мимо дома шел Вячеслав Копылов. Поняв, что пожилая женщина отрезана от выхода огнем, он принес лестницу, взобрался на второй этаж, разбил окно и вытащил тюменку.

Ранее URA.RU писало, что погорельцев с Камчатской (более 30 человек) расселили в гостинице. Сгоревший двухэтажный деревянный дом был признан зоной чрезвычайной ситуации: в любой момент строение может обрушиться.