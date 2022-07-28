Махонин решил раздать землю врачам и учителям в глубинке

29 июля 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Получить землю можно будет только один раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Медработники и педагоги в Пермском крае смогут бесплатно получить в собственность земельный участок для жилищного строительства. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого заксобрания. «Земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в сообщении. Чтобы получить землю, учителя и врачи должны быть прописаны в Пермском крае и не меньше шести месяцев отработать в школе или больнице в том же населенном пункте, где они претендуют на участок. Среди условий также — отсутствие здесь собственного жилья. Площадь участка не должна быть меньше 10 соток (0,10 га). А в остальном его размеры будут определять муниципалитеты. Получить участок можно будет только один раз. Депутаты рассмотрят инициативу на заседании в августе. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Медработники и педагоги в Пермском крае смогут бесплатно получить в собственность земельный участок для жилищного строительства. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого заксобрания. «Земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в сообщении. Чтобы получить землю, учителя и врачи должны быть прописаны в Пермском крае и не меньше шести месяцев отработать в школе или больнице в том же населенном пункте, где они претендуют на участок. Среди условий также — отсутствие здесь собственного жилья. Площадь участка не должна быть меньше 10 соток (0,10 га). А в остальном его размеры будут определять муниципалитеты. Получить участок можно будет только один раз. Депутаты рассмотрят инициативу на заседании в августе. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.