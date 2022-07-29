В Кремле не видят попыток Запада толкнуть Украину на уступки РФ

Запад не пытается подтолкнуть Украину к уступкам России по спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не видит, чтобы западные страны пытались подтолкнуть Украину к тому, чтобы она пошла на уступки Москве. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Мы такого не видим», — заявил он, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее он заявил, что Запад склоняет Киев к уступкам Москве.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Ее цели президент РФ Владимир Путин определил как денацификацию и разоружение Украины.
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