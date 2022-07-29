В Кремле не видят попыток Запада толкнуть Украину на уступки РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Запад не пытается подтолкнуть Украину к уступкам России по спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не видит, чтобы западные страны пытались подтолкнуть Украину к тому, чтобы она пошла на уступки Москве. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы такого не видим», — заявил он, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее он заявил, что Запад склоняет Киев к уступкам Москве.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Ее цели президент РФ Владимир Путин определил как денацификацию и разоружение Украины.

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Россия не видит, чтобы западные страны пытались подтолкнуть Украину к тому, чтобы она пошла на уступки Москве. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Мы такого не видим», — заявил он, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее он заявил, что Запад склоняет Киев к уступкам Москве. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Ее цели президент РФ Владимир Путин определил как денацификацию и разоружение Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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