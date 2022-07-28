В Росбанке объяснили, почему закрывают филиал в Перми

Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте закроется из-за смены формата присутствия банка в городе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Действительно, с 1 сентября 2022 года офис по адресу Комсомольский проспект 72, в Перми закрывается. Это связано с тем, что мы видоизменяем формат нашего присутствия в городе. Росбанк в Перми готовит новую площадку для сотрудников бэк-офиса, где мы также сможем встречать и общаться с нашими клиентами», — сообщают в банке. Часть персонала планируется перевести во второй филиал, на другие позиции. Остальных сократят согласно законодательству.
Для клиентов будет работать второе отделение по адресу: ул. Попова, 23. Это большой филиал, общей площадью более 400 квадратных метров. Там же располагаются подразделения «Росбанк Дом» и «Росбанк Авто».
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Пермское отделение Росбанка на Комсомольском проспекте закроется из-за смены формата присутствия банка в городе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Действительно, с 1 сентября 2022 года офис по адресу Комсомольский проспект 72, в Перми закрывается. Это связано с тем, что мы видоизменяем формат нашего присутствия в городе. Росбанк в Перми готовит новую площадку для сотрудников бэк-офиса, где мы также сможем встречать и общаться с нашими клиентами», — сообщают в банке. Часть персонала планируется перевести во второй филиал, на другие позиции. Остальных сократят согласно законодательству. Для клиентов будет работать второе отделение по адресу: ул. Попова, 23. Это большой филиал, общей площадью более 400 квадратных метров. Там же располагаются подразделения «Росбанк Дом» и «Росбанк Авто».