28 июля 2022

Уроженец Мегиона погиб во время спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Командир разведроты Дмитрий Литвинов, родившийся в Мегионе, погиб во время спецоперации на Украине Фото:

Уроженец Мегиона, командир разведроты Дмитрий Литвинов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сказано в сообщении официальной группы властей «Официальный Мегион» соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк — 28-летний командир разведроты, гвардии капитан Литвинов Дмитрий Павлович <…> Вместе с близкими скорбим об этой утрате. Вечная память нашему герою», — сказано в сообщении властей.

Литвинов учился в средней школе № 3 города Мегиона. После этого он уехал из Мегиона и проживал в городе Камышин Волгоградской области. В сообщении администрации сказано, что Литвинов не так давно женился и не успел стать отцом.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
Уроженец Мегиона, командир разведроты Дмитрий Литвинов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сказано в сообщении официальной группы властей «Официальный Мегион» соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк — 28-летний командир разведроты, гвардии капитан Литвинов Дмитрий Павлович <…> Вместе с близкими скорбим об этой утрате. Вечная память нашему герою», — сказано в сообщении властей. Литвинов учился в средней школе № 3 города Мегиона. После этого он уехал из Мегиона и проживал в городе Камышин Волгоградской области. В сообщении администрации сказано, что Литвинов не так давно женился и не успел стать отцом. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...