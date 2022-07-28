Уроженец Мегиона погиб во время спецоперации на Украине

29 июля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Командир разведроты Дмитрий Литвинов, родившийся в Мегионе, погиб во время спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец Мегиона, командир разведроты Дмитрий Литвинов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сказано в сообщении официальной группы властей «Официальный Мегион» соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк — 28-летний командир разведроты, гвардии капитан Литвинов Дмитрий Павлович <…> Вместе с близкими скорбим об этой утрате. Вечная память нашему герою», — сказано в сообщении властей. Литвинов учился в средней школе № 3 города Мегиона. После этого он уехал из Мегиона и проживал в городе Камышин Волгоградской области. В сообщении администрации сказано, что Литвинов не так давно женился и не успел стать отцом. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

Уроженец Мегиона, командир разведроты Дмитрий Литвинов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сказано в сообщении официальной группы властей «Официальный Мегион» соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк — 28-летний командир разведроты, гвардии капитан Литвинов Дмитрий Павлович <…> Вместе с близкими скорбим об этой утрате. Вечная память нашему герою», — сказано в сообщении властей. Литвинов учился в средней школе № 3 города Мегиона. После этого он уехал из Мегиона и проживал в городе Камышин Волгоградской области. В сообщении администрации сказано, что Литвинов не так давно женился и не успел стать отцом. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.