Власти ХМАО рассмотрят новую льготу для участников спецоперации

13 апреля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО рассмотрят новую льготу для ветеранов и инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО рассматривают новые льготы для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Предполагается, что уже к существующей федеральной мере поддержке из регионального бюджета будет дополнительно выплачиваться субсидия на покупку квартиры. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «На встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой подняли вопрос о том, чтобы инвалидам и ветеранам боевых действий, которые встали на учет на получение жилищных улови до января 2005 года, из окружного бюджета дополнительно выделили деньги на покупку жилья. Некоторые из них до сих пор состоят в этой очередности, в ожидании федеральной субсидии, а субсидия приходит и им этих денег не хватает. Федеральный бюджет выделяет почти 1,4 млн рублей, из регионального бюджета может дополнительно выделяться такая же сумма», — сказала Стребкова Стребкова добавила, что предложение поступило в связи с тем, что большинство из указанных льготников в нынешних условиях не могут взять ипотеку из-за высоких банковских ставок. Вместе с этим Стребкова выступила с предложением предусмотреть льготную процентную ставку для ветеранов боевых действий, которые встали на учет по улучшению жилищных условий после 2005 года. «Это актуально так как по поручению правительства РФ для тех, кто участвует в спецоперации на Украине, будет установлен статус ветеранов боевых действий», — сказала омбудсмен. Комарова дала поручение департаменту строительства ХМАО проработать данный вопрос с точки зрения правовой и финансовой составляющей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО рассматривают новые льготы для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Предполагается, что уже к существующей федеральной мере поддержке из регионального бюджета будет дополнительно выплачиваться субсидия на покупку квартиры. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «На встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой подняли вопрос о том, чтобы инвалидам и ветеранам боевых действий, которые встали на учет на получение жилищных улови до января 2005 года, из окружного бюджета дополнительно выделили деньги на покупку жилья. Некоторые из них до сих пор состоят в этой очередности, в ожидании федеральной субсидии, а субсидия приходит и им этих денег не хватает. Федеральный бюджет выделяет почти 1,4 млн рублей, из регионального бюджета может дополнительно выделяться такая же сумма», — сказала Стребкова Стребкова добавила, что предложение поступило в связи с тем, что большинство из указанных льготников в нынешних условиях не могут взять ипотеку из-за высоких банковских ставок. Вместе с этим Стребкова выступила с предложением предусмотреть льготную процентную ставку для ветеранов боевых действий, которые встали на учет по улучшению жилищных условий после 2005 года. «Это актуально так как по поручению правительства РФ для тех, кто участвует в спецоперации на Украине, будет установлен статус ветеранов боевых действий», — сказала омбудсмен. Комарова дала поручение департаменту строительства ХМАО проработать данный вопрос с точки зрения правовой и финансовой составляющей.