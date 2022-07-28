В ХМАО депутат требует от кавказцев извинений за скандал в парке. Видео

29 июля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Депутат городской думы Пать-Яха Людмила Завадская написала заявление в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городской думы Пать-Яха Людмила Завадская написала заявление в полицию на молодых людей кавказской внешности, которые устроили скандал с местной жительницей в городском парке. Депутат намерена потребовать от них извинений. Об этом URA.RU рассказала сама Завадская. «Это некорректное поведение молодежи. Как депутат городской думы, считаю, что такое поведение недопустимо. Я автор этого проекта и депутат, меня задело такое отношение к парку и к людям. Молодые люди обругали мать с ребенком. Мне пришло это видео, я сразу же написала заявление в полицию. Я также намерена требовать от них извинений», — сказала Людмила Завадская. По словам Завадской, в полиции объяснили, что не смогут завести дело по факту вандализма из-за отсутствия поломок в парке. Тем не менее, депутат намерена требовать поверку по моральному принципу. «Считаю, что мне и женщине, которая прислала видео, нанесли моральный вред, также я указала на недопустимое поведение в общественном месте», — заключила Завадская. В пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось оперативно получить комментарий.

Депутат городской думы Пать-Яха Людмила Завадская написала заявление в полицию на молодых людей кавказской внешности, которые устроили скандал с местной жительницей в городском парке. Депутат намерена потребовать от них извинений. Об этом URA.RU рассказала сама Завадская. «Это некорректное поведение молодежи. Как депутат городской думы, считаю, что такое поведение недопустимо. Я автор этого проекта и депутат, меня задело такое отношение к парку и к людям. Молодые люди обругали мать с ребенком. Мне пришло это видео, я сразу же написала заявление в полицию. Я также намерена требовать от них извинений», — сказала Людмила Завадская. По словам Завадской, в полиции объяснили, что не смогут завести дело по факту вандализма из-за отсутствия поломок в парке. Тем не менее, депутат намерена требовать поверку по моральному принципу. «Считаю, что мне и женщине, которая прислала видео, нанесли моральный вред, также я указала на недопустимое поведение в общественном месте», — заключила Завадская. В пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось оперативно получить комментарий.