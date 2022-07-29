Остеопат Евдокимов назвал необычный способ поднять иммунитет

29 июля 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Гвоздестояние мобилизует все системы организма Фото: Размик Закарян © URA.RU Гвоздестояние стимулирует выработку гормонов, регулирующих иммунитет и иные защитные механизмы организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач остеопат Сергей Евдокимов. «Гвоздестояние — это древняя практика. В ее основе лежит стимуляция нервных окончаний на ногах. То есть, когда человек становится на гвозди, происходит реакция, близкая к шоку. В это время все системы организма мобилизуются. Нервная система начинает проверять те отделы организма, где произошел, по ее мнению, сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, в том числе адреналин и норадреналин. Которые регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет и все защитные механизмы», — объяснил Сергей Евдокимов. По его словам, гвозди помогут справиться со страхами. «На ногах находятся нервные окончания, которые напрямую переходят в спиной мозг. Поэтому, стимулируя ноги, можно простимулировать всю нервную систему. Это дает сильный психологический эффект. Эту практику можно использовать, как работу с зажимами и страхами. Наверное, вы слышали, что страх живет в ногах», — отметил врач. Остеопат назвал основные противопоказания к гвоздестоянию. «Это сердечные патологии, потому что выброс адреналина повышает давление, увеличивает сердцебиение. У человека, который имеет проблемы с сердцем, может быть обострение. Я бы не рекомендовал гвозди психически нездоровым людям. Любая дополнительная стимуляция может вызвать у них обострение заболевания. На тех, кто имеет патологии на уровне стоп и сосудистые заболевания ног, может также негативно повлиять», — заключил Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гвоздестояние стимулирует выработку гормонов, регулирующих иммунитет и иные защитные механизмы организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач остеопат Сергей Евдокимов. «Гвоздестояние — это древняя практика. В ее основе лежит стимуляция нервных окончаний на ногах. То есть, когда человек становится на гвозди, происходит реакция, близкая к шоку. В это время все системы организма мобилизуются. Нервная система начинает проверять те отделы организма, где произошел, по ее мнению, сильный сбой. Массово выкидываются гормоны, в том числе адреналин и норадреналин. Которые регулируют многие процессы в нашем организме, в том числе иммунитет и все защитные механизмы», — объяснил Сергей Евдокимов. По его словам, гвозди помогут справиться со страхами. «На ногах находятся нервные окончания, которые напрямую переходят в спиной мозг. Поэтому, стимулируя ноги, можно простимулировать всю нервную систему. Это дает сильный психологический эффект. Эту практику можно использовать, как работу с зажимами и страхами. Наверное, вы слышали, что страх живет в ногах», — отметил врач. Остеопат назвал основные противопоказания к гвоздестоянию. «Это сердечные патологии, потому что выброс адреналина повышает давление, увеличивает сердцебиение. У человека, который имеет проблемы с сердцем, может быть обострение. Я бы не рекомендовал гвозди психически нездоровым людям. Любая дополнительная стимуляция может вызвать у них обострение заболевания. На тех, кто имеет патологии на уровне стоп и сосудистые заболевания ног, может также негативно повлиять», — заключил Евдокимов.