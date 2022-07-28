28 июля 2022
27 июля 2022

Артюхов вошел в наблюдательный совет «новой пионерии»

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Указ об утверждении состава совета подписал сегодня Владимир Путин Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, который в народе уже прозвали «новой пионерией». Состав совета утвердил указом президент РФ Владимир Путин.

«Постановляю назначить членами наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи следующих лиц: Артюхов Д. А.», — гласит текст указа президента.

В общем в состав наблюдательного совета вошли 14 человек, не считая губернатора ЯНАО. Председателем стал президент России Владимир Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приблизился к топ-10 глав регионов по активности в социальных сетях. Дмитрий Артюхов занял 12 место по данным аналитиков.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, который в народе уже прозвали «новой пионерией». Состав совета утвердил указом президент РФ Владимир Путин. «Постановляю назначить членами наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи следующих лиц: Артюхов Д. А.», — гласит текст указа президента. В общем в состав наблюдательного совета вошли 14 человек, не считая губернатора ЯНАО. Председателем стал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приблизился к топ-10 глав регионов по активности в социальных сетях. Дмитрий Артюхов занял 12 место по данным аналитиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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