Артюхов вошел в наблюдательный совет «новой пионерии»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, который в народе уже прозвали «новой пионерией». Состав совета утвердил указом президент РФ Владимир Путин.
«Постановляю назначить членами наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи следующих лиц: Артюхов Д. А.», — гласит текст указа президента.
В общем в состав наблюдательного совета вошли 14 человек, не считая губернатора ЯНАО. Председателем стал президент России Владимир Путин.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приблизился к топ-10 глав регионов по активности в социальных сетях. Дмитрий Артюхов занял 12 место по данным аналитиков.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, который в народе уже прозвали «новой пионерией». Состав совета утвердил указом президент РФ Владимир Путин. «Постановляю назначить членами наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи следующих лиц: Артюхов Д. А.», — гласит текст указа президента. В общем в состав наблюдательного совета вошли 14 человек, не считая губернатора ЯНАО. Председателем стал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приблизился к топ-10 глав регионов по активности в социальных сетях. Дмитрий Артюхов занял 12 место по данным аналитиков.