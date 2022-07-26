Артюхов приблизился к топу рейтинга глав регионов. Моор и Комарова отстают 26 июля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 + Дмитрий Артюхов занял 12-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 12-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 18 — 24 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 12-е место. На прошлой неделе — 13-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 18-й на 23-ю позицию рейтинга. Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик резко опустилась с 44-го на 66-е место. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 12-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 18 — 24 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 12-е место. На прошлой неделе — 13-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 18-й на 23-ю позицию рейтинга. Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик резко опустилась с 44-го на 66-е место. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям