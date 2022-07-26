Дмитрий Артюхов занял 12-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 12-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 18 — 24 июля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Дмитрий Артюхов — 12-е место. На прошлой неделе — 13-е», — значится в исследовании. Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, за неделю опустился с 18-й на 23-ю позицию рейтинга.
Глава ХМАО Наталья Комарова значительно отстает от коллег по «тюменской матрешке». За указанный период политик резко опустилась с 44-го на 66-е место.
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