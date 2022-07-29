В Екатеринбурге выстроились стометровые очереди. Видео

29 июля 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Очереди образовались за 20 минут до начала матча «Урал» — «Краснодар» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На футбольный матч «Урал» — «Краснодар», на котором впервые на Российской премьер-лиге используют для пропуска карту болельщика (Fan ID), выстроились очереди, достигающие в длину около ста метров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Болельщики не могут дождаться, пока их пропустят. До начала матча осталось 20 минут, а очереди становятся только длиннее», — рассказал корреспондент. По версии фанатов, долгое ожидание может быть связано с тем, что на матче впервые используется Fan ID. Вероятно, введение новой системы замедляет прохождение турникетов, посчитали очевидцы. Ранее в Российской премьер-лиге никогда не использовали пропускную систему по карте болельщика. Это новый цифровой сервис, предполагающий выдачу индивидуального номера для прохода на матчи. Без карты болельщика посетить игру нельзя.

На футбольный матч «Урал» — «Краснодар», на котором впервые на Российской премьер-лиге используют для пропуска карту болельщика (Fan ID), выстроились очереди, достигающие в длину около ста метров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Болельщики не могут дождаться, пока их пропустят. До начала матча осталось 20 минут, а очереди становятся только длиннее», — рассказал корреспондент. По версии фанатов, долгое ожидание может быть связано с тем, что на матче впервые используется Fan ID. Вероятно, введение новой системы замедляет прохождение турникетов, посчитали очевидцы. Ранее в Российской премьер-лиге никогда не использовали пропускную систему по карте болельщика. Это новый цифровой сервис, предполагающий выдачу индивидуального номера для прохода на матчи. Без карты болельщика посетить игру нельзя.