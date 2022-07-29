Forbes: Центробанк хочет отменить биржевые торги долларом

29 июля 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

В Центробанке прорабатывают новые меры для ответа на санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк готовится к отмене биржевых торгов долларом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Центробанк собирается отменить торги долларом на бирже и обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро. Такие меры разрабатываются, если в список санкций включат Национальный клиринговый центр и Мосбиржу. «При таких санкциях валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным», — пишет Forbes. По информации Forbes, ЦБ рассматривает в качестве альтернативы российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, где крупнейшие банки будут размещать котировки. Курс будут определять на основании котировок 10 крупнейших банков, но алгоритм пока еще разрабатывается, отмечает издание. В Центробанке отметили, что санкции постоянно меняются, поэтому разрабатываются разные сценарии совместно с участниками рынка. «Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — заявили URA.RU в Банке России. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее Центробанк ограничил выдачу наличной валюты в России и в шесть раз поднял лимит на переводы за границу.

Центробанк готовится к отмене биржевых торгов долларом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Центробанк собирается отменить торги долларом на бирже и обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро. Такие меры разрабатываются, если в список санкций включат Национальный клиринговый центр и Мосбиржу. «При таких санкциях валютные торги будут парализованы и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным», — пишет Forbes. По информации Forbes, ЦБ рассматривает в качестве альтернативы российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, где крупнейшие банки будут размещать котировки. Курс будут определять на основании котировок 10 крупнейших банков, но алгоритм пока еще разрабатывается, отмечает издание. В Центробанке отметили, что санкции постоянно меняются, поэтому разрабатываются разные сценарии совместно с участниками рынка. «Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — заявили URA.RU в Банке России. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее Центробанк ограничил выдачу наличной валюты в России и в шесть раз поднял лимит на переводы за границу.