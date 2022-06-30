ЦБ в шесть раз поднял лимит на переводы за границу

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ЦБ повысил лимит на переводы за рубеж до одного миллиона долларов Фото:

Банк России снял валютные ограничения на перевод денег за рубеж. Теперь россияне могут отправить на свой счет в иностранном банке или другому человеку сумму до одного миллиона долларов. Об этом сообщили в Центральном Банке.

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в официальном telegram-канале Центробанка. Аналогичный порог установлен и для граждан дружественных стран, уточнили в ЦБ.

Ранее Центробанк поднял лимит на переводы за границу до 150 тысяч долларов. До этого россиянам можно было переводить не более 50 тысяч долларов.

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Банк России снял валютные ограничения на перевод денег за рубеж. Теперь россияне могут отправить на свой счет в иностранном банке или другому человеку сумму до одного миллиона долларов. Об этом сообщили в Центральном Банке. «С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в официальном telegram-канале Центробанка. Аналогичный порог установлен и для граждан дружественных стран, уточнили в ЦБ. Ранее Центробанк поднял лимит на переводы за границу до 150 тысяч долларов. До этого россиянам можно было переводить не более 50 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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