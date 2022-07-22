ЦБ продлит ограничения по выдаче наличной валюты в РФ

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Ограничения продлят в сентябре Фото:

Центробанк продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Про продление ограничений, которые действуют до 9 сентября. К сожалению, нет оснований полагать, что ситуация с поступлением иностранной валюты в Россию изменится к лучшему. В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, трансляция ведется на youtube-канале ЦБ.

По словам главы ЦБ, решения недружественных стран о запрете ввоза валюты в Россию остаются в силе. Граждане РФ должны иметь право получать с открытых раннее валютных счетов сумму в рамках установленного лимита 10 тысяч.

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Центробанк продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Про продление ограничений, которые действуют до 9 сентября. К сожалению, нет оснований полагать, что ситуация с поступлением иностранной валюты в Россию изменится к лучшему. В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, трансляция ведется на youtube-канале ЦБ. По словам главы ЦБ, решения недружественных стран о запрете ввоза валюты в Россию остаются в силе. Граждане РФ должны иметь право получать с открытых раннее валютных счетов сумму в рамках установленного лимита 10 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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