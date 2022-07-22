ЦБ продлит ограничения по выдаче наличной валюты в РФ

22 июля 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ограничения продлят в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Про продление ограничений, которые действуют до 9 сентября. К сожалению, нет оснований полагать, что ситуация с поступлением иностранной валюты в Россию изменится к лучшему. В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, трансляция ведется на youtube-канале ЦБ. По словам главы ЦБ, решения недружественных стран о запрете ввоза валюты в Россию остаются в силе. Граждане РФ должны иметь право получать с открытых раннее валютных счетов сумму в рамках установленного лимита 10 тысяч. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центробанк продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Про продление ограничений, которые действуют до 9 сентября. К сожалению, нет оснований полагать, что ситуация с поступлением иностранной валюты в Россию изменится к лучшему. В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, трансляция ведется на youtube-канале ЦБ. По словам главы ЦБ, решения недружественных стран о запрете ввоза валюты в Россию остаются в силе. Граждане РФ должны иметь право получать с открытых раннее валютных счетов сумму в рамках установленного лимита 10 тысяч.