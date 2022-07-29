«Урал» уступил «Краснодару» в первом в РФ матче по системе Fan ID. Видео

29 июля 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл команде из Краснодара со счетом 1:3. Матч прошел на «Екатеринбург Арене» и стал первым в РФ, куда фанатов пускали по системе Fan ID. Встреча команд состоялась в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Счет на 28-й минуте открыл игрок «Краснодара» Сергей Бородин, а на 64-й минуте гости удвоили преимущество благодаря пенальти Эдуарда Сперцяна. На 75-й минуте в ворота «Урала» вновь назначили пенальти, и Сперцян забил третий гол. Под конец игры — на 90-й минуте — хозяевам поля удалось отправить мяч в ворота «Краснодара». Гол забил Алексей Каштанов, повторить успех никто из уральцев до конца игры не смог. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу «Краснодара». Ранее URA.RU сообщало, что на матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек. Они не заполнили даже трети стадиона.

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл команде из Краснодара со счетом 1:3. Матч прошел на «Екатеринбург Арене» и стал первым в РФ, куда фанатов пускали по системе Fan ID. Встреча команд состоялась в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Счет на 28-й минуте открыл игрок «Краснодара» Сергей Бородин, а на 64-й минуте гости удвоили преимущество благодаря пенальти Эдуарда Сперцяна. На 75-й минуте в ворота «Урала» вновь назначили пенальти, и Сперцян забил третий гол. Под конец игры — на 90-й минуте — хозяевам поля удалось отправить мяч в ворота «Краснодара». Гол забил Алексей Каштанов, повторить успех никто из уральцев до конца игры не смог. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу «Краснодара». Ранее URA.RU сообщало, что на матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек. Они не заполнили даже трети стадиона.