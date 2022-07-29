Первый в РФ футбольный матч с Fan ID начался при пустых трибунах

На футбольный матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек, не заполнивших даже трети стадиона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Трибуны практически пустые. Частично заполнены лишь несколько секторов», — сообщил корреспондент. Предположительно, низкая заполняемость связана с тем, что на матче впервые введена система Fan ID, зарегистрироваться в которой успели не все болельщики.
При этом на входе на «Екатеринбург Арену», где проходит игра, за 20 минут до матча собрались длинные очереди. Часть зрителей опоздали на матч.
В Екатеринбурге впервые в Российской премьер-лиге проводится футбольная игра с применением технологии Fan ID. Карта болельщика — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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На футбольный матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек, не заполнивших даже трети стадиона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Трибуны практически пустые. Частично заполнены лишь несколько секторов», — сообщил корреспондент. Предположительно, низкая заполняемость связана с тем, что на матче впервые введена система Fan ID, зарегистрироваться в которой успели не все болельщики. При этом на входе на «Екатеринбург Арену», где проходит игра, за 20 минут до матча собрались длинные очереди. Часть зрителей опоздали на матч. В Екатеринбурге впервые в Российской премьер-лиге проводится футбольная игра с применением технологии Fan ID. Карта болельщика — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России.