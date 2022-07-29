Первый в РФ футбольный матч с Fan ID начался при пустых трибунах

29 июля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Зрители не заполнили трибуны даже на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На футбольный матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек, не заполнивших даже трети стадиона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Трибуны практически пустые. Частично заполнены лишь несколько секторов», — сообщил корреспондент. Предположительно, низкая заполняемость связана с тем, что на матче впервые введена система Fan ID, зарегистрироваться в которой успели не все болельщики. При этом на входе на «Екатеринбург Арену», где проходит игра, за 20 минут до матча собрались длинные очереди. Часть зрителей опоздали на матч. В Екатеринбурге впервые в Российской премьер-лиге проводится футбольная игра с применением технологии Fan ID. Карта болельщика — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

На футбольный матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге, на котором впервые в России работает пропускная система по карте болельщика (Fan ID), пришли необычно мало человек, не заполнивших даже трети стадиона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Трибуны практически пустые. Частично заполнены лишь несколько секторов», — сообщил корреспондент. Предположительно, низкая заполняемость связана с тем, что на матче впервые введена система Fan ID, зарегистрироваться в которой успели не все болельщики. При этом на входе на «Екатеринбург Арену», где проходит игра, за 20 минут до матча собрались длинные очереди. Часть зрителей опоздали на матч. В Екатеринбурге впервые в Российской премьер-лиге проводится футбольная игра с применением технологии Fan ID. Карта болельщика — это документ, удостоверяющий личность и позволяющий посещать матчи на территории России.