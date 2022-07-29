Пентагон оправдал Киев за удар по тюрьме с боевиками «Азова»*

30 июля 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

В Пентагоне считают, что Киев якобы не специально ударил по СИЗО с пленными националистами в ДНР Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев нанес удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой народной республики, но сделал это «случайно». Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — передает слова представителя американского Минобороны РИА «Новости». Отмечается, что США не имеют точной информации относительно этого удара. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

Киев нанес удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой народной республики, но сделал это «случайно». Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — передает слова представителя американского Минобороны РИА «Новости». Отмечается, что США не имеют точной информации относительно этого удара. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.