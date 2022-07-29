29 июля 2022

Пентагон оправдал Киев за удар по тюрьме с боевиками «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos. Москва, пентагон, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне считают, что Киев якобы не специально ударил по СИЗО с пленными националистами в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев нанес удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой народной республики, но сделал это «случайно». Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — передает слова представителя американского Минобороны РИА «Новости». Отмечается, что США не имеют точной информации относительно этого удара.

Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков.

На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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Киев нанес удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой народной республики, но сделал это «случайно». Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — передает слова представителя американского Минобороны РИА «Новости». Отмечается, что США не имеют точной информации относительно этого удара. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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