СПЧ: Украина обстреляла ненавидящих ее азовцев* не в первый раз

29 июля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Обстрел изолятора в Еленовке не был первым нападением ВСУ, заявила Марина Ахмедова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исправительная колония в Еленовке ранее уже подвергалась умышленным обстрелам ВСУ. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она также отметила, что азовцы (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) неоднократно заявляли, что ненавидят украинскую власть. «В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась и мне тогда показалось — целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чем-то предупредить содержащихся в колонии азовцев (нацбатальон „Азов“ признан экстремистской организацией и запрещен в РФ)», — написала Ахмедова в Telegram. По словам члена Совфеда, сами азовцы в личном разговоре заявляли, что ненавидят украинскую власть. «Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен», — объяснила она. Произошедший ночью обстрел показал истинное отношение украинского командования к своим подчиненным. «Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают и казнила сорок своих человек», — заключила Ахмедова. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Глава ДНР сообщил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские боевики начали давать показания. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исправительная колония в Еленовке ранее уже подвергалась умышленным обстрелам ВСУ. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она также отметила, что азовцы (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) неоднократно заявляли, что ненавидят украинскую власть. «В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась и мне тогда показалось — целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чем-то предупредить содержащихся в колонии азовцев (нацбатальон „Азов“ признан экстремистской организацией и запрещен в РФ)», — написала Ахмедова в Telegram. По словам члена Совфеда, сами азовцы в личном разговоре заявляли, что ненавидят украинскую власть. «Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен», — объяснила она. Произошедший ночью обстрел показал истинное отношение украинского командования к своим подчиненным. «Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают и казнила сорок своих человек», — заключила Ахмедова. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Глава ДНР сообщил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские боевики начали давать показания. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ