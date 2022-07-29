Появились кадры с места удара по пленным азовцам*. Видео

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Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
Украина хотела скрыть свои преступления, поэтому ударила по колонии в ДНР, заявил Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все погибшие пленные националисты, которых содержали в Еленовской исправительной колонии в ДНР, были гражданами Украины, поэтому удар по колонии является военным преступлением. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Здесь содержались военнопленные украинской армии. Место содержания военнопленных определяла Украина, поэтому они знали точно место содержания. После того, как украинские военнопленные начали рассказывать о преступлениях, которые они совершали по приказу Киева, было принято решение политическим руководством Украины нанести сюда удар с применением американских РСЗО HIMARS. Это сделали, чтобы скрыть преступления, о которых стали говорить украинские военнопленные», — сказал Басурин URA.RU.

По его словам, предварительно, известно о 53 погибших и 71 раненом. Все они были гражданами Украины, отметил Басурин.

Следователи РФ осмотрели Кировский и Буденновский район Донецка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

ВСУ ударили по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержали пленных националистов. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что военно-политическое руководство Украины хотело ликвидировать пленных националистов «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Националистов взяли в плен в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк
Фото:
Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк
Фото:
Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк
Фото:
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Все погибшие пленные националисты, которых содержали в Еленовской исправительной колонии в ДНР, были гражданами Украины, поэтому удар по колонии является военным преступлением. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Здесь содержались военнопленные украинской армии. Место содержания военнопленных определяла Украина, поэтому они знали точно место содержания. После того, как украинские военнопленные начали рассказывать о преступлениях, которые они совершали по приказу Киева, было принято решение политическим руководством Украины нанести сюда удар с применением американских РСЗО HIMARS. Это сделали, чтобы скрыть преступления, о которых стали говорить украинские военнопленные», — сказал Басурин URA.RU. По его словам, предварительно, известно о 53 погибших и 71 раненом. Все они были гражданами Украины, отметил Басурин. Следователи РФ осмотрели Кировский и Буденновский район Донецка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ. ВСУ ударили по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержали пленных националистов. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что военно-политическое руководство Украины хотело ликвидировать пленных националистов «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Националистов взяли в плен в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.
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