Власти Запорожской области обвинили США в атаке на АЭС

30 июля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали западные беспилотники для атаки на АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, Великобритания и Польша были соучастниками Украины при атаках на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожье, потому что ВСУ используют западную технику. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы. Вот эти три государства являются соучастниками преступлений и того, чего пытаются добиться террористы Зеленского по отношению к атомной станции», — сказал Рогов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, киевский режим угрожает сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они не провели инспекцию на Запорожской АЭС и не узнали о том, что так происходит. Ситуацию на АЭС хотят дестабилизировать и обвинить в этом Россию. ВСУ бросили бомбы вблизи Запорожской АЭС 12 июля. Через неделю украинские националисты ударили по объектам на территории АЭС с помощью беспилотников, передает «Утро.ру». Техногенная катастрофа не началась по счастливой случайности, заявляли в Минобороны РФ. Ранее Рогов заявлял, что на Запорожской АЭС проводили запрещенные эксперименты, когда территория была под контролем Украины, сообщает Пятый канал. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области. Страны Запада поставляют Украине оружие в связи с тем, что РФ проводит там спецоперацию. Целью боевых действий является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США, Великобритания и Польша были соучастниками Украины при атаках на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожье, потому что ВСУ используют западную технику. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы. Вот эти три государства являются соучастниками преступлений и того, чего пытаются добиться террористы Зеленского по отношению к атомной станции», — сказал Рогов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, киевский режим угрожает сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они не провели инспекцию на Запорожской АЭС и не узнали о том, что так происходит. Ситуацию на АЭС хотят дестабилизировать и обвинить в этом Россию. ВСУ бросили бомбы вблизи Запорожской АЭС 12 июля. Через неделю украинские националисты ударили по объектам на территории АЭС с помощью беспилотников, передает «Утро.ру». Техногенная катастрофа не началась по счастливой случайности, заявляли в Минобороны РФ. Ранее Рогов заявлял, что на Запорожской АЭС проводили запрещенные эксперименты, когда территория была под контролем Украины, сообщает Пятый канал. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области. Страны Запада поставляют Украине оружие в связи с тем, что РФ проводит там спецоперацию. Целью боевых действий является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.