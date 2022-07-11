Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.
«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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