11 июля 2022

Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Беспилотники ВСУ сбросили бомбы в районе Запорожской АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара. «Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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