МО РФ сообщило о случайности, спасшей Запорожье от катастрофы

21 июля 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Лишь по счастливой случайности в Запорожье не возникла катастрофа после атаки ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области по «счастливой случайности» не возникла техногенная катастрофа в ходе атаки украинских националистов на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом говорится в заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. «18 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа „камикадзе“ нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — сообщает Министерство обороны России. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет « Газета.ru ». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Запорожской области по «счастливой случайности» не возникла техногенная катастрофа в ходе атаки украинских националистов на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом говорится в заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. «18 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа „камикадзе“ нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», — сообщает Министерство обороны России. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет «Газета.ru». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.